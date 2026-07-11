Courtois: Mogao sam još ostati braniti, ali izbornik me izvadio iz igre

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Još su jednu utakmicu u nokaut fazi Svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici te su izborili prolaz u polufinale, svladali su u Los Angelesu, u četvrtfinalnom ogledu, Belgiju s 2:1.

Španjolska je povela u 30. minuti, a strijelac je bio Fabian Ruiz. Do odlaska na odmor Belgija je uspjela izjednačiti. Glavom je Charles De Ketelaere u 41. minuti bio strijelac za 1:1.

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Sve do 88. minute bilo je tih 1:1, a tada se dogodio ključni trenutak susreta. Loše je na udarac Cubarsija reagirao rezervni belgijski vratar Lammens, koji je zamijenio ozlijeđenog Courtoisa, a na odbijenu loptu prvi je stigao Mikel Merino koji je zabio za konačnih 2:1.

“Osjetio sam veliku bol u kvadricepsu kod ispucavanja lopte. Rekao sam stručnom stožeru da osjećam bol pri dugim ispucavanjima, iako nisam imao problema s time da ostanem na golu. Na kraju je izbornik odlučio izvaditi me iz igre. To nije problem jer je momčad iznad svega”, rekao je golman Real Madrida Courtois nakon utakmice.

Obranio je Courtois četiri udarca u okvir gola do izlaska iz igre.