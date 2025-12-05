Collina želi promjene u VAR-u: ‘Zašto bismo zatvarali oči?’

Podijeli :

(AP Photo/Martin Meissner, file)

Pierluigi Collina, čelnik FIFA-ine sudačke komisije, podržava mogućnost da se na sljedećem Svjetskom prvenstvu VAR koristi i za provjeru dosuđivanja kornera.

“Šteta bi bila ako rezultat natjecanja ne ovisi o onome što igrači rade na terenu, nego o poštenoj pogrešci koju donese sudac. Kod kornera ionako postoji fiziološka zadrška jer se čeka da stoperi dođu u napad. To traje 10 do 15 sekundi. Ako u tih 10 ili 15 sekundi imamo jasne dokaze da korner nije ispravno dosuđen, teško je razumjeti zašto bismo zatvarali oči i nadali se da iz tog pogrešnog restartiranja neće proizaći nešto važno.”

Ovakva novost mogla bi biti testirana već 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi, iako postoji protivljenje IFAB-a.

Collina je na brifingu u Washingtonu, održanom uoči ždrijeba, rekao da je otvoren za proširenje VAR ovlasti te da bi cilj svih aktera trebao biti donošenje točnih odluka. IFAB je još u listopadu najavio mogućnost da VAR ubuduće intervenira i kod pogrešno dodijeljenih drugih žutih kartona, što bi mogla biti dodatna inovacija na Svjetskom prvenstvu. Ipak, Mark Bullingham iz Engleskog saveza, član IFAB-a, naglasio je da se protivi širenju VAR-a jer smatra da za to nema potrebe.