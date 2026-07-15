Cijene karata za finale SP-a otišle ‘u nebo’, toliko da će vas možda i šokirati

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AP Photo/Sam Hodde via Guliver

Kako se Svjetsko prvenstvo približava velikom finalu, cijene ulaznica za odlučujuću utakmicu otišle su u nevjerojatne visine.

Prema navodima talijanske Gazzette, pojedine karte za finale SP-a na stadionu MetLife nude se po cijeni koja doseže čak 66.000 eura.

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Golemo zanimanje za završnicu turnira, ali i sustav preprodaje ulaznica, doveli su do pravog cjenovnog kaosa. Na tržištu se mogu pronaći velike razlike čak i kada su u pitanju sjedala u sličnim sektorima stadiona, dok najtraženija mjesta dosežu iznose koji su za prosječnog navijača praktički nedostižni.

Posebnu pozornost privlači službena platforma za preprodaju, na kojoj prodavači sami određuju cijenu karata. To je dovelo do pojave nevjerojatnih iznosa, pa su tijekom Mundijala pojedine ulaznice nuđene za desetke tisuća eura, a u ekstremnim slučajevima spominjale su se i višemilijunske svote.

Tako španjolska Marca navodi, pozivajući se na podatke SeatPicka, da najjeftinija karta za gledanje Španjolske u finalu košta 4451 euro, što je za gotovo svakog prosječnog navijača potpuno astronomska svota, dok najskuplja ulaznica u ovom trenutku stoji čak 188.803 eura.

Ove su brojke daleko od prvotnih cijena koje je Fifa odredila za Svjetsko prvenstvo. Krovna svjetska nogometna organizacija odredila je četiri cjenovne kategorije za turnir: 11.000, 5500, 3600 i 800 dolara.

Međutim, kako je natjecanje odmicalo, cijene su nastavile rasti, da bi pred veliko finale potpuno eksplodirale.