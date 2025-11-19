Češki nogometni savez kaznio svoje reprezentativce nakon Gibraltara

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Izvršni odbor Češkog nogometnog saveza kaznio je svoje reprezentativce zbog, kako se navodi, neprimjerenog ponašanja nakon utakmice protiv Gibraltara u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Češka je u Olomoucu pobijedila 6-0 čime je završila natjecanje u skupini L na drugom mjestu iza Hrvatske. Izravni plasman na SP izborila je Hrvatska, dok Česima predstoji nastup u dodatnim europskim kvalifikacijama tijekom ožujka iduće godine i još imaju šansu plasirati se na prvenstvo.

„Niti jedan igrač nije iznad zemlje koju predstavlja na travnjaku i izvan njega te niti jedan igrač nije iznad navijača koji troši svoje vrijeme i energiju i izdvaja svoja sredstva da bi podržao reprezentaciju“, naveli su iz Češkog nogometnog saveza.

Dodali su čelnici tamošnjeg saveza da navijači imaju pravo izraziti nezadovoljstvo rezultatima reprezentacije i da su im se igrači na posljednjem susretu, bez obzira na sve, trebali zahvaliti na podršci koju imaju od početka kvalifikacija. S obzirom da igrači takvo što nisu učinili uslijedila je kazna.

Savez je odlučio da igračima neće isplatiti premije koje su trebali dobiti za pobjedu protiv Gibraltara te će taj iznos biti poslan u humanitarne svrhe. Isto tako, kapetan Tomaš Souček je izgubio vrpcu i neće obnašati tu dužnost u idućem ogledu.

Češka je krivac što Hrvatska nije imala savršene kvalifikacije na putu prema Svjetskom prvenstvu. Njihov je dvoboj u Pragu završio bez golova.

Češka je u skupini L ostvarila pet pobjeda, jedan remi i dva poraza. Osim kod Hrvatske u Osijeku izgubila je na gostovanju kod Farskih otoka.