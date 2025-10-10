Češki izbornik: Nismo uspjeli, ali odlazimo uzdignute glave

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

"Odlazimo uzdignute glave", kazao je češki izbornik Ivan Hašek nakon remija bez golova protiv Hrvatske u kvalifikacijama za SP 2026. godine.

Česima je igrala samo pobjeda, a nakon remija samo ih čudo može odvesti na vrh ljestvice koji donosi direktan plasman na SP.

“Odlazimo uzdignute glave, ali nismo pobijedili. Zahvaljujem igračima na igri, nažalost nismo uspjeli,” kazao je Hašek.

“Utakmica je bila jako zahtjevna, igrali smo na pobjedu, bili smo dobro organizirani, imali smo i nekoliko prilika, ali nismo postigli gol,” dodao je češki izbornik.

Čehe za tri dana čeka neugodno gostovanje na Farskim Otocima koji drže treće mjesto u skupini s devet bodova, dok Hrvatska i Češka imaju po 13 bodova.

“Čeka nas težak posao, moramo se najbolje pripremiti što možemo, prije svega moramo mentalno pripremiti momčad. Idemo tamo po tri boda, svaki bod nam je važan.”

Česi već sutra kreću na put.

“U svakoj utakmici idemo po pobjedu, pa tako i protiv Farskih Otoka. Trenirat ćemo na istom travnjaku kao što će biti na glavnom terenu kako bi se priviknuli. Morat ćemo osvježiti momčad, igrat će neki drugi igrači,” kazao je na kraju.