Češka zvijezda se nakon debakla na SP-u sa samo 30 godina umirovila od reprezentacije

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(AP Photo/Mike Stewart) via Guliver Image

Češka je u noći sa srijede na četvrtak upisala drugi poraz u trećoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. S uvjerljivih 3:0 porazio ih je domaćin Meksiko te je Češka tako sa samo jednim osvojenim bodom ispala s Mundijala.

Česi su na Mundijal ušli kroz ušicu igle jer su u doigravanju za Svjetsko prvenstvo nakon izvođenja jedanaesteraca prošli Irsku i Dansku. Unatoč tim tijesnim pobjedama očekivali su se dobri rezultati jer je Češka ipak dobila skupinu po mjeri. Od tri domaćina dobili su Meksiko, a uz njih su tu bili Južna Koreja i Južnoafrička Republika. Te reprezentacije nisu prikazale sjajan nogomet, ali jesu dovoljno dobar da protiv Češke izbjegnu poraz i ostanu u igri za prolazak.

Odnosno, JAR je već izborio šesnaestinu finala protiv Kanade dok Koreanci čekaju rasplet preostalih skupina kako bi saznali hoće li u šesnaestinu finala ili na avion za let kući.

Takav loš rezultat Češke na Svjetskom prvenstvu natjerao je njihovog najboljeg igrača Patrika Schicka da se sa samo 30 godina umirovi od reprezentacije. To je učinio nakon 56 nastupa i 26 zabijenih golova te se smjestio na četvrto mjesto najboljih strijelaca u povijesti reprezentacije.

Preostaje mu sada fokus na klupskom nogometu gdje već šest godina predstavlja Bayer iz Leverkusena.