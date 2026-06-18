Češka i JAR podijelile bodove, izbornici ispisali povijest – zajedno imaju 148 godina

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AP Photo/Erik S. Lesser via Guliver

U sklopu skupine A Svjetskog prvenstva, u Atlanti na stadionu Mercedes-Benz, Češka i Južna Afrika odigrale su neriješeno 1:1 u susretu bez puno izglednih prilika.

Češka je imala idealno otvaranje utakmice. Već u 6. minuti Michal Sadílek doveo je svoju reprezentaciju u vodstvo od 1:0. Nakon ranog pogotka, Česi su nastavili s pritiskom i propustili nekoliko izglednih prigoda da udvostruče prednost, a među najvećim promašajima bio je onaj Patrika Schicka početkom drugog poluvremena.

Kako je utakmica odmicala, Južna Afrika je preuzimala inicijativu, dok je Češka svjesno prepustila posjed i povukla se u obrambeni blok.

Ključni trenutak susreta dogodio se u 81. minuti kada je nakon ubačaja Maseka lopta u kaznenom prostoru pogodila u ruku češkog reprezentativca Šulca, a sudac je bez oklijevanja pokazao na bijelu točku. Siguran realizator najstrože kazne u 83. minuti bio je ponajbolji južnoafrički pojedinac Teboho Mokoena, koji je preciznim udarcem u donji lijevi kut matirao Kovára za konačnih 1:1.

U kasnijem terminu (3:00) igra se i drugi susret skupine A u kojem se susreću Meksiko i Južna Koreja, dvije reprezentacije koje su u prvim ogledima došle do sva tri boda.

Zanimljivo je i kako je dvoboj između Češke i Južne Afrike ušao u povijest kao prvi susret na Svjetskim prvenstvima u kojem su se na klupama našla dva izbornika u svojim sedamdesetima, 74-godišnjaci Miroslav Koubek i Hugo Broos. Ipak, apsolutni rekorder turnira ostaje Nizozemac Dick Advocaat na klupi Curacaa, koji je s četiri godine više od Koubeka upisan kao najstariji izbornik u povijesti Mundijala.