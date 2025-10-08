Česi ne gube nadu, svoje navijače pred okršaj s Hrvatskom pozivaju da ‘vjeruju’

Češka nogometna reprezentacija pred sobom ima tri posljednje kvalifikacijske utakmice u skupini u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo uvjerena kako još uvijek može izboriti direktnu vizu za World Cup u SAD, Meksiku i Kanadi.

Češku u četvrtak očekuje ogled protiv Hrvatske u Pragu, zatim tri dana kasnije gostovanje na Farskim Otocima , a u studenom domaći susret protiv Gibraltara.

Odabranici izbornika Ivana Hašeka trenutačno su drugi u skupini sa 12 bodova koliko ima i Hrvatska uz bolju razliku pogodaka i susret manje.

Česi su svjesni kako im je ogled protiv Vatrenih zadnja prilika za ostanak u borbi za prvu poziciju koja direktno vodi na SP. Spomenimo kako u slučaju da dvije reprezentacije imaju isti broj bodova, drugi kriterij je ukupna razlika pogodaka. Hrvatska je trenutačno na +16, a Česi na +5.

Naši idući suparnici ne gube nadu, zbog toga je Češki nogometni savez za listopadske utakmice pokrenuo kampanju “Verime”, Vjerujmo”.

“Reprezentacija to ne može sama, treba nam 12. igrač na tribinama. Pokažite reprezentaciji da svi zajedno #VJERUJEMO u uspjeh,” poručili su iz tabora češke vrste.

Kampanja, s osvrtom na povijesne trenutke nacionalne vrste, podcrtava da ništa nije nemoguće. Vjera ne samo igrača u sebe, već i navijača u češku momčad i timski uspjeh, može značajno pomoći u ključnoj utakmici i prevagnuti u korist Češke, navode.

“Znamo da je to mega važna utakmica. Vidio sam reprezentativnu kampanju ‘Vjerujemo’. Dakle, vjerujemo da to možemo,” poručio je češki napadač Matej Vydra.

Kako bi motivirali sunarodnjake da u četvrtak ispune Fortuna Arenu, Česi su zavirili u prošlost i pronašli primjere kako je “zaista sve moguće”.

U kampanji su podsjetili na podvig češke reprezentacije koja je na EURO-u 1996. stigla do finala, kao i na legendarni povratak na EURO-u 2004. protiv Nizozemske od 0:2, do 3:2 nakon čega su dogurali do polufinala izgubivši od kasnijeg prvaka Grčke nakon produžetaka.

“Igrači su vjerovali, navijači su vjerovali, cijela nacija je vjerovala! #VJERUJEMO da zajedno to možemo i sada,” poručili su Česi uoči susreta protiv Vatrenih.