Cannavaro službeno predstavljen u prvom angažmanu nakon napuštanja Dinama

Fabio Cannavaro službeno je predstavljen kao izbornik reprezentacije Uzbekistana koju će voditi u njihovom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Reprezentacija je plasman na SP izborila pod privremenim vodstvom Timura Kapadzea nakon povlačenja Srećka Kataneca iz zdravstvenih razloga, a Cannavaru je ovo prvi posao nakon što je u travnju otišao iz Dinama.

Plan je da talijanska legenda već u listopadu vodi reprezentaciju Uzbekistana u prijateljskim ogledima protiv Kuvajta 9. listopada i Urugvaja 13. listopada.

Cannavaro je proteklog vikenda doputovao u Taškent gdje je obavio završne formalnosti.

