Čak trojica Nijemaca odbila izvesti šesti penal?

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver

Gdje je nestao onaj pobjednički mentalitet Nijemaca, isti onaj koji im je donio četiri naslova svjetskih prvaka i još gomilu plasmana u finale i polufinale?

Treći put zaredom Njemačka završava nastup na SP-u bez plasmana u najboljih 16. Na prethodna dva eliminirani su u skupini, a ovoga su puta šokantno ispali od Paragvaja u šesnaestini finala.

POVEZANO Paragvaj nakon nevjerojatne drame penala izbacio Njemačku i izborio osminu finala SP-a

Reprezentacija koja nikada nije izgubila penal seriju na svjetskim prvenstvima sada je prekinula i taj niz. Nakon šest uzastopnih trijumfa, ovaj je bio koban za izabranike Juliana Nagelsmanna.

Mnogi se pitaju kako je u šestoj seriji odgovornost pala na stopera Jonathana Taha koji nikada ranije u karijeri nije izveo nijedan penal?

Sudeći po fotografijama koje kruže internetom, razlog je taj što su čak trojica igrača odbila pucati. Kapetan Kimmich obratio se Brownu, Thiawu i Goretzki, ali njihovi izrazi lica sve govore.