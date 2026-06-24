Budimir ušao u drugom dijelu i donio vodstvo Hrvatskoj, pogledajte gol

Podijeli :

AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Vatreni su puno bolje otvorili drugo poluvrijeme...

Pogodio je i izbornik Zlatko Dalić s promjenom kada je Petar Musa ostao u svlačionici, a umjesto njega je priliku dobio Ante Budimir.

Napadač Osasune odmah je iskoristio priliku i u 54. minuti zabio za hrvatsko vodstvo u Torontu. Pašalić je po desnoj strani podvalio loptu za Stanišića, a igrač Bayerna je sjajno na drugoj vratinici pronašao Budimira koji je progurao loptu u mrežu.

Gol Budimira pogledajte OVDJE.