Budimir uoči Emirata: ‘Mi ćemo biti ti koji će dominirati’

Hrvatska reprezentacija do 17 godina u četvrtak, 6. studenoga u 16:15 sati, u Kataru odigrati svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, protiv selekcije Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Uoči dvoboja, izbornik Marijan Budimir osvrnuo se na pripreme i očekivanja za službenu stranicu HNS-a.

“Imali smo regeneracijski trening, a danas ćemo imati zadnji taktički trening gdje ćemo uigravati taktičke zamisli koje mislimo igrati protiv Emirata i praktički odrediti sastav”, rekao je Budimir.

Izbornik je istaknuo da su svi suparnici na Svjetskom prvenstvu vrlo kvalitetni i da nema laganih utakmica:

“Emirati kao ekipa su dobri, vidimo i sami na Svjetskom prvenstvu po rezultatima, nema nekih slabih ekipa, osim nekoliko egzotičnih otoka. Ostalo su sve rezultati tu negdje. Emirate krasi dobra organiziranost, fanatična borbenost, imaju dobru tranziciju, izuzetno fizički dominantnog napadača i dobri su u prekidu. Na tim stvarima moramo poraditi i to uzeti u obzir”, dodao je Budimir.

Budimir vjeruje da će Hrvatska preuzeti inicijativu i kontrolu igre:

“Mislim da ćemo mi biti oni koji će dominirati utakmicom i moramo naći način kako najbolje doći u tu zadnju trećinu i bolje poentirati”, zaključio je.