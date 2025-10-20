Budimir objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo u Kataru

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Hrvatska reprezentacija do 17 godina nastupit će na svjetskoj smotri kao jedna od 48 reprezentacija koje će se natjecati u 12 skupina (A – L).

Mlada hrvatska reprezentacija igrat će u skupini C zajedno sa Senegalom, Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izbornik Marijan Budimir pozvao je 21 igrača te uputio šest pretpoziva.

PROČITAJTE I: Fifa žestoko kaznila HNS: Dobro će se isprazniti blagajna zbog ponašanja navijača u Pragu!

“Zadnja dva mjeseca odradili smo dva turnira i šest kvalitetnih utakmica protiv jakih i renomiranih protivnika. Pet smo pobijedili, jednu remizirali, zabili smo 16 golova i nismo primili nijedan. Svi igrači su pokazali kvalitetu i svi su zaslužili ići na Svjetsko prvenstvo. Koristili smo 27 igrača, međutim pravila su takva da može ići 18 plus tri vratara, pa smo morali obaviti taj nezahvalni posao i izabrati tih 18 igrača i trojicu vratara.

Mislim da smo dobro odlučili. Čeka nas, nadam se, što više utakmica. Moj stožer i ja smo dugo vagali i izabrali ono što mislimo da je najbolje i da će ti igrači dati maksimum za momčad.

Slijedi nam okupljanje 25. listopada, kada ćemo u Osijeku trenirati četiri dana na Pampasu, gdje nas čekaju izvrsni uvjeti. 29. listopada letimo za Katar, gdje nas 3. studenoga čeka utakmica protiv Senegala, koji je nositelj skupine i jedan od favorita cijelog turnira. To je najzahtjevnija utakmica u grupi, ali mi ćemo se dobro pripremiti.

Mi smo dobri i kvalitetni, pokazali smo da možemo igrati sa svakim. Najbitnije je da svi budemo zdravi, a ja s velikim veseljem i optimizmom iščekujem to Svjetsko prvenstvo, gdje ćemo se, nadam se, pokazati u pravom svjetlu i dostojno predstaviti hrvatski nogomet”, rekao je Budimir.

Reprezentacija će se okupiti u subotu, 25. listopada u 12:00 sati u Zagrebu, odakle će odmah otputovati u Osijek, gdje će odraditi završne pripreme prije odlaska u Dohu 29. listopada.

Popis pozvanih igrača za Svjetsko prvenstvo u Kataru:

Vratari: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)

Obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)

Vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)

Napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo)

Pretpozivi: Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina)