Budimir najavio šesnaestinu finala: ‘Prvaci su Azije, ali mi znamo našu kvalitetu’

"Pripremit ćemo se i biti pravi", poručio je izbornik U-17 reprezentacije Marijan Budimir nakon što je Hrvatska doznala protivnika u šesnaestini finala SP-a u Katru, a bit će to Uzbekistan.

Nakon što su odigrane posljednje utakmice po skupinama Svjetskog nogometnog U-17 prvenstva u Kataru, hrvatska reprezentacija je doznala suparnika u 16-ini finala. Bit će to Uzbekistan.

Mladi hrvatski nogometaši još su u nedjelju izborili plasman u drugi krug SP-a, no morali su čekati do utorka kako bi doznali ime suparnika.

Plasman u 16-inu finala izborile su po dvije najbolje ekipe iz svake od 12 skupina, te osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

Hrvatska je prošla dalje kao drugoplasirana u skupini C sa sedam osvojenih bodova, dok je Uzbekistan bio drugi u skupini J sa šest bodova. Slavio je protiv Paragvaja (2-1) i Paname (6-1), a izgubio od Irske (1-2).

Utakmica između Hrvatske i Uzbekistana igrat će se 14. ili 15. studenog, a pobjednik iz tog dvoboja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz ogleda Italije i Češke.

U slučaju prolaza u četvrtfinale protivnik Hrvatske bila bi Njemačka, Burkina Faso, Senegal ili Uganda.

“Za vrijeme treninga smo saznali da smo dobili Uzbekistan. Svaka ekipa u ovoj fazi je zahtjevna. Uzbekistan je prvak Azije, sigurno da su kvalitetna ekipa, imaju dvije pobjede, 6-1 i 2-1 protiv Paname i Paragvaja, te poraz od Irske. Pripremit ćemo se dobro, već naš vrijedni analitičar skida njihove utakmice i sigurno ćemo to sutra analizirati i imati na pladnju njihove zahtjeve.

Imamo svoje ideje i principe, trebamo nastaviti one stvari koje smo radili dobro, a neke sitnice koje su bile manje dobre nastojati popraviti i uz to ubaciti djelić posebne pripreme za Uzbekistan”, kazao je Budimir.

“Mi smo napravili ono zacrtano, išli smo utakmicu po utakmicu. Mislim da smo jako dobro odradili grupnu fazu. Kao što je predsjednik Kustić rekao, svaki dolazak na Svjetsko prvenstvo je veliki uspjeh, prolazak grupne faze je super, a sve dalje je vrhunski.

Naravno da svi imamo svoje želje i ciljeve, znamo našu kvalitetu i kad budemo pravi, možemo igrati sa svakim. Idemo utakmicu po utakmicu. Prvo idemo na Uzbekistan, dobro se pripremiti. Mislim da možemo igrati, da ćemo biti dobri i, uz malo Božje pomoći i sreće, možemo ići dalje”, dodao je.

PAROVI 16-ine FINALA:

Argentina – Meksiko

Austrija – Tunis

Italija – Češka

SAD – Maroko

Brazil – Paragvaj

Senegal – Uganda

Venezuela – Sjeverna Koreja

Švicarska – Egipat

Irska – Kanada

Japan – Južna Koreja

Njemačka – Burkina Faso

Francuska – Kolumbija

Zambija – Mali

HRVATSKA – Uzbekistan

Južna Koreja – Engleska

Portugal – Belgija