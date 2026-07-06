Brazil je doživio povijesnu sramotu koju će dugo pamtiti

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Brazil je eliminiran od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva. Rezultat koji boli sve njihove navijače, ali čini se da ih više boli dojam koji je Selecao ostavio.

A on je, najblaže rečeno, siromašan. I to potvrđuje čak i suha statistika. Momčad Carla Ancelottija imala je svega 34 posto posjeda lopte, što je najmanji postotak u povijesti Brazila na Mundijalima otkako se ta statistika vodi, od 1966. godine, navodi Opta João.

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Do ovog susreta Brazil nikada nije imao manje od 40 posto posjeda na utakmici Svjetskog prvenstva. Već na poluvremenu protiv Norveške Selecao je bio na svega 35 posto, što je jasno pokazalo koliko su Skandinavci kontrolirali ritam igre.

Velika razlika vidjela se i u broju dodavanja – Norveška je razmijenila 680, a Brazil samo 329 uspješnih dodavanja.

Iako je bio u podređenom položaju kada je riječ o posjedu lopte, Brazil je uputio više udaraca prema golu od rivala – 14 naspram 9. Međutim, Norvežani su bili znatno precizniji, s pet udaraca u okvir gola, dok je Brazil imao četiri. Erling Haaland je posebno bio neumoljiv – iz samo četiri pokušaja postigao je dva pogotka.

Najmanji posjed lopte Brazila na Svjetskim prvenstvima:

Brazil – Norveška (2026): 34%

Brazil – Nizozemska (1998): 40%

Brazil – Turska (2002): 41%

Brazil – Njemačka (2002): 41%

Brazil – Argentina (1982): 43%