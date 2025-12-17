Bosna i Hercegovina bi mogla imati suca na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

xJorisxVerwijstx via Guliver

Najbolji bosanskohercegovački nogometni sudac Irfan Peljto nalazi se na užem popisu sudaca koji konkuriraju za suđenje na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, čime je napravio još jedan značajan iskorak u međunarodnoj karijeri.

Fifa je ušla u završnu fazu procesa selekcije sudaca za nadolazeći SP, a arbitri iz svih šest konfederacija uskoro će proći posljednje provjere kroz specijalizirane seminare. Nakon tih okupljanja očekuje se objava konačne liste sudaca kojima će biti povjereno dijeljenje pravde na najvećoj nogometnoj smotri.

Prvi završni seminari zakazani su za suce iz CONCACAF-a i CONMEBOL-a, koji će od 12. do 18. siječnja 2026. godine boraviti u Rio de Janeiru. Tijekom boravka u Brazilu Fifini instruktori procjenjivat će njihovu fizičku spremu, donošenje odluka na terenu i poznavanje aktualnih pravila igre.

Zajednički seminar za arbitre iz AFC-a, CAF-a i OFC-a održat će se u Dohi od 23. do 27. veljače. Suci iz Azije, Afrike i Oceanije ondje će proći završne testove prije nego što Fifa donese konačnu odluku o njihovom sudjelovanju na Svjetskom prvenstvu.

Europski suci bit će posljednji na provjeri. Uefin seminar zakazan je za razdoblje od 2. do 6. ožujka u Dubaiju, a upravo na tom okupljanju sudjelovat će i Irfan Peljto, kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u ovom krugu selekcije. Nakon završetka seminara u Dubaiju FIFA bi trebala u kratkom roku objaviti konačan popis sudaca za Mundijal 2026.

Osim Peljte, na listi europskih kandidata nalaze se i Espen Eskås (Norveška), István Kovács (Rumunjska), François Letexier (Francuska), Danny Makkelie (Nizozemska), Szymon Marciniak (Poljska), Maurizio Mariani (Italija), Glenn Nyberg (Švedska) i Michael Oliver (Engleska).