Borba za zvjezdicu na dresu: Znate li kako je sve počelo?

Osvajanjem Svjetskog prvenstva nogometna reprezentacija ne dobiva samo pobjednički trofej nego i pravo dodati zvjezdicu iznad svojeg grba, simbol koji označava broj osvojenih naslova svjetskog prvaka i koji je tijekom desetljeća postao prepoznatljivo obilježje međunarodnog nogometa.

Španjolska će večeras pokušati osvojiti svoj drugi naslov i dodati drugu zvjezdicu na dres, dok će Argentina igrati za četvrti naslov, kojim bi se izjednačila s Njemačkom te ostala jedino iza rekordera Brazila.

Tradiciju isticanja zvjezdica iznad grba započeo je upravo Brazil.

Nakon osvajanja trećeg naslova svjetskog prvaka u Meksiku 1970. Brazilski nogometni savez odlučio je iznad grba postaviti tri zlatne zvjezdice u čast generacije predvođene Peleom, te trajnog osvajanja trofeja Jules Rimet, koji je prema tadašnjim pravilima pripadao prvoj reprezentaciji s tri osvojena svjetska naslova.

Praksu su postupno prihvatile i druge reprezentacije, a Međunarodna nogometna federacija (FIFA) ju je poslije uključila u svoja pravila, dopuštajući svjetskim prvacima da nose po jednu zvjezdicu za svaki osvojeni naslov.

Broj zvjezdica tako je postao jednostavan pokazatelj uspješnosti pojedine reprezentacije.

Poseban slučaj predstavlja Urugvaj, koji na grbu nosi četiri zvjezdice, iako je osvojio dva svjetska prvenstva, 1930. i 1950. godine. Razlog je što FIFA priznaje olimpijske nogometne turnire u Parizu 1924. i Amsterdamu 1928., održane prije uvođenja Svjetskog prvenstva, kao natjecanja najviše svjetske razine iz tog razdoblja.

Pravila FIFA-e također propisuju da zvjezdice pripadaju isključivo reprezentaciji koja je osvojila naslov. To znači da se zvjezdice osvojene naslovima muške seniorske reprezentacije ne prenose automatski na dresove ženskih ili mlađih reprezentacija, osim ako su i one osvojile vlastita svjetska prvenstva.