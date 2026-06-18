Bogdanović: Nevjerojatno mi je to, Dalić kao da nije s Balkana

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Photo/Michal Kamaryt (CTK via AP Images via Guliver Images

Bivši nogometaš, a sada nogometni analitičar pohvalio je našeg izbornika.

Rade Bogdanović ne skriva koliko cijeni i poštuje hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Ponovno je to pokazao i pred okršaj Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, koja je završila pobjedom Engleza 4:2.

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Bogdanović je u programu RTS-a pohvalio Zlatka Dalića komentirajući početnih 11 Hrvatske, u kojima zbog lakše ozljede nije bilo Matea Kovačića, dok je napad predvodio Petar Musa. Pritom je posebno istaknuo kako se hrvatski izbornik, po njegovu mišljenju, uopće ne ponaša kao klasični Balkanac.

“To nam govori da je izbornik sjeo i dobro razmislio te da moraju igrati samo spremni igrači. On ne robuje imenima. Nevjerojatno mi je da netko s Balkana ne robuje imenima i autoritetima, on kao da nije s Balkana. Postavlja se kao autoritet i zato je stavio Kovačića na klupu”, rekao je Bogdanović pa dodao:

“Zna što hoće, a to se vidi po odluci da stavi Musu u igru. Nema veze što on igra u Americi, baš u Dallasu. Sigurno je vidio nešto u svom konceptu igre, pogotovo jer znamo da je i Ante Budimir imao odličnu sezonu.”

Ovaj Sarajlija, rođen 1970. godine, nogometni je put započeo u Željezničaru. Igračka karijera kasnije ga je vodila kroz Južnu Koreju, Atlético Madrid i Werder, a upisao je i nastupe za reprezentaciju SR Jugoslavije.