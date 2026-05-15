Bjelica: BiH će biti iznenađenje, Nijemci će razočarati

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Ovaj tjedan u Novigradu se održalo prvo hrvatsko izdanje međunarodnog sportskog simpozija Simposar Croatia 2026.

Spomenuta manifestacija okupila je mnoge stručnjake, sadašnje i bivše sportaše, a jedan od njih bio je i Nenad Bjelica, nogometni trener koji trenutačno nema angažman. On je za Simposar prognozirao najvažnije nagrade nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Rekao je da će španjolska reprezentacija osvojiti turnir, a da će Dani Olmo, igrač kojeg je vodio u Dinamu, biti proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva. Za najboljeg strijelca izabrao je topnika Francuske i Real Madrida Kyliana Mbappéa. Kao najugodnije iznenađenje istaknuo je Bosnu i Hercegovinu, a prognozirao je da će Njemačka biti najveće razočaranje.

”>