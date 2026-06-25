Bizarnost Svjetskog prvenstva: Kanada je prvi domaćin kojemu se ovo dogodilo na Mundijalu

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(AP Photo/Emma Peterson) via Guliver Image

Kanada je prvi put u svojoj povijesti osigurala plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, no taj povijesni uspjeh donio je i zanimljiv kuriozitet. Momčad koju vodi Jesse Marsch postat će prvi domaćin u povijesti svjetskih prvenstava koji će susret eliminacijske faze igrati izvan granica svoje zemlje.

Kanađani su natjecanje u skupini B završili na drugoj poziciji, iza Švicarske, a ispred Bosne i Hercegovine zahvaljujući boljoj gol-razlici. U posljednjem kolu poraženi su 2:1 od Švicarske u Vancouveru, čime su izgubili priliku osvojiti vrh skupine i ostati igrati pred svojim navijačima.

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Zbog drugog mjesta u skupini, Kanada će u šesnaestini finala odmjeriti snage s Južnoafričkom Republikom na SoFi stadionu u Los Angelesu. Da je završila kao pobjednik skupine, nastavila bi natjecanje na domaćem terenu. Ovako će, unatoč statusu jednog od domaćina turnira zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Meksikom, svoj premijerni nastup u nokaut-fazi odigrati u inozemstvu.

Marsch nije skrivao razočaranje činjenicom da njegova reprezentacija više neće imati podršku domaće publike. “Bilo je sjajno igrati pred našim navijačima i naravno da smo željeli nastaviti taj niz u Kanadi. Sada idemo u Los Angeles gdje ćemo vjerovatno imati manje podrške s tribina, ali želimo nastaviti predstavljati našu zemlju na najbolji način”, rekao je Marsch.

Unatoč tome, istaknuo je kako je primarni cilj ostvaren.

“Upravo smo tamo gdje želimo biti. U nokaut fazi smo i sada želimo napraviti još jedan korak naprijed.”

Kanada tako u završnicu natjecanja ulazi s velikim razlogom za zadovoljstvo zbog povijesnog rezultata, ali i sa žaljenjem što nije uspjela zadržati domaćinstvo u nastavku turnira. Iako je ostvarila najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti, ostat će upamćena i kao prva reprezentacija domaćin koja će utakmicu nokaut-faze Svjetskog prvenstva igrati izvan vlastite države.