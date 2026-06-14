Bizarnost na Svjetskom prvenstvu: Organizatori zabranili jezik jedne od zemalja domaćina

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Tnani Badreddine/DeFodi Images via Guliver

Kontroverze u vezi sa Svjetskim prvenstvom samo se nižu i nisu prestale pritjecati ni nakon početnog udarca prve utakmice u Mexico Cityju, glavnom gradu zemlje u kojoj je španjolski jezik jedini službeni.

Novinari sa španjolskog govornog područja, bez obzira na to dolaze li iz Europe ili Latinske Amerike, ljuti su na organizatore jer nisu mogli postavljati pitanja nogometašima na španjolskom nakon utakmica.

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Marokanac Achraf Hakimi, koji je rođen u Madridu, pokazao je volju odgovoriti na pitanja na španjolskom nakon remija 1:1 s Brazilom, ali…

“Oprostite“, prekinuo je moderator razgovor meksičkog novinara i desnog beka Paris Saint-Germaina te podsjetio na pravila:

“Možete postavljati pitanja samo na jezicima koje smo naveli. Dakle – nema španjolskog.“

Hakimi je intervenirao i uz osmijeh pojasnio da mu nije problem razgovarati na španjolskom, ali je uslijedilo opravdanje za ovu zabranu.

“Ne, ne možemo to učiniti zbog prijevoda.“

Njegov suparnik te večeri u New Jerseyju, Vinicius Junior, također nije imao problem odgovoriti na pitanje španjolskog novinara.

Iako mu se novinar obratio na engleskom, Realov as sam je inicirao razgovor na španjolskom… Sve dok ga moderator nije prekinuo uz isto obrazloženje.

Nema sumnje da je obojici bilo lakše razgovarati na jeziku koji daleko bolje poznaju i češće koriste u odnosu na engleski, a nevjerojatno je da organizatori središnjeg sportskog događaja ove godine nisu našli prevoditelja za jezik kojim se u svijetu služi 636 milijuna ljudi. Čak i ako su organizatori iz SAD-a.

Naravno, Kanada i Sjedinjene Američke Države su engleska govorna područja, iako u SAD-u ne postoji de jure službeni jezik na saveznoj razini, a u pojedinim „državama“, kako Amerikanci zovu 50 saveznih jedinica, i španjolski uživa status sličan službenom jeziku u skladu s lokalnim zakonima.

Unatoč nejasnom pravnom statusu španjolskog jezika u SAD-u, mora se uzeti u obzir da je zanemaren službeni jezik jedne od triju ravnopravnih zemalja domaćina, bez obzira na to što ove utakmice nisu igrane na meksičkom tlu.