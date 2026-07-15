Bizarna zapreka: Francuska mijenja zakon kako bi Zidane mogao preuzeti reprezentaciju

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xPierrexTeyssot IPAxSportx via Guliver

Zinedine Zidane je godinama čekao priliku da sjedne na klupu Francuske, no iako je odlazak Didiera Deschampsa otvorio to mjesto, potpis ugovora stopirao je – državni limit na plaće.

Samo dan nakon bolnog ispadanja sa Svjetskog prvenstva i poraza od Španjolske u polufinalu, Didier Deschamps je potvrdio da napušta kormilo francuske reprezentacije. Iako je nogometna javnost očekivala trenutačno imenovanje Zinedinea Zidanea, francuski savez (FFF) suočio se s potpuno neočekivanim i bizarnim pravnim problemom koji je odgodio cijeli posao.

Kako prenosi ugledni L’Équipe, problem je nastao zbog novog zakona koji je 8. srpnja usvojila zajednička komisija francuskog Senata i Nacionalne skupštine. Tim je zakonom uvedena gornja granica za plaće u određenim javnim poduzećima i organizacijama od javnog značaja, koja iznosi maksimalno 450 tisuća eura bruto godišnje.

S obzirom na to da se ta odredba odnosi i na izbornika nogometne reprezentacije, Savez se našao u pat-poziciji. Spomenuti iznos je čak deset puta manji od onoga što je zarađivao dosadašnji izbornik Deschamps. Kako bi Zidaneu uopće mogli ponuditi ugovor dostojan njegovog renomea i statusa, Francuski nogometni savez sada mora čekati hitnu izmjenu zakona ili posebnu iznimku.

Do tada, službeno predstavljanje Zidanea ostaje na čekanju.