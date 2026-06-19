Bizarna teorija Engleza: ‘Je li klima uređaj pridonio golu Baturine?’

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Engleska je u prvoj utakmici skupine L nadigrala Hrvatsku i slavila s visokih 4:2, a u analizi susreta jedan je novinar ponudio bizarnu analizu gola Vatrenih za poravnanje 1:1.

Pogodak Martina Baturine slovi za jedan od najljepših u dosad viđenom na Svjetskom prvenstvu, a reporter britanskog talkSPORT-a Jim Proudfoot tvrdi da je letu lopte mogao pogodovati – klima uređaj!?

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“Jako me iznenadilo da je lopta kod prvog gola tako prošla pokraj njega, pogotovo nakon što sam ponovno vidio snimku. Iako je udarac bio jak, vidi se da je bio na lopti, ali mu je prošla između glave i ruke. Ne znam igra li klima uređaj ulogu u tome. Naravno, nije to samo njegova pogreška, cijeli niz kikseva njegovih suigrača prethodio je pogotku”, rekao je.

Iza neobične (i besmislene) teorije stoji činjenica da je čitava AT&T stadion u Arlingtonu posve zatvoren i klimatiziran zbog ekstremne vrućine koja u Texasu traje cijelo ljeto.