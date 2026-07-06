Bizarna ozljeda engleskog reprezentativca na samom kraju utakmice

Engleski reprezentativac Jordan Henderson ozlijedio je zglob ruke dok je slavio pobjedu Engleske u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika.
Henderson je nezgodno pao preko reklamnih panoa dok su igrači Engleske slavili pobjedu, a nakon toga je napustio teren na nosilima.
“Izgleda zaista loše. To je prilično ozbiljna ozljeda. Doktor mi je rekao da je on u bolnici”, izjavio je engleski izbornik Thomas Tuchel za BBC.
Engleska se pobjedom 3:2 protiv Meksika plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala Brazil 2:1. Ta je utakmica na rasporedu 11. srpnja i igra se u Miamiju.
Henderson će se tako vjerojatno pridružiti Reeceu Jamesu, koji je zadobio ozljedu stražnje lože u prvoj utakmici Engleske, te također izostati s terena.
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