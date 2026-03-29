Bivši talijanski reprezentativac: ‘Više sam se bojao Walesa nego BiH, oni su jako spori’

Nekadašnji stoper Juventusa i AC Milana smatra da Azzurri imaju sudbinu u svojim rukama. Legrottaglie vjeruje da Italija ne treba strahovati od protivnika, već od vlastitih pogrešaka.

“Protiv BiH problem možemo biti samo mi sami”, poručio je.

Zanimljivo, istaknuo je da bi mu reprezentacija Walesa predstavljala ozbiljniji izazov nego Zmajevi.

“Iskreno, više bih se bojao Walesa. Oni imaju opasnije pojedince, posebno na krilima”, rekao je bivši branič.

Govoreći o kvalitetama bh. selekcije, Legrottaglie je istaknuo određene prednosti, ali i slabosti.

“Bosna i Hercegovina je momčad koja dobro stoji na terenu, fizički je snažna i organizirana, ali je jako spora”, smatra on.

Prema njegovu mišljenju, ključ uspjeha Italije bit će u taktičkom pristupu.

“Ne smijemo ulaziti u fizički duel s njima. Moramo igrati brzo, s brzim protokom lopte i kretanjima. Ako odigramo svoju igru, sigurno idemo na Svjetsko prvenstvo”, zaključio je Legrottaglie.

Izjave iz Italije jasno pokazuju samopouzdanje uoči dvoboja u Zenici, ali i potencijalno podcjenjivanje Zmajeva. Hoće li Bosna i Hercegovina odgovoriti na terenu i kazniti takav pristup – saznat ćemo u utorak navečer na Bilinom polju.

