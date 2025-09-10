Bivši srpski reprezentativac žestoko opleo po Piksiju: ‘To je vrsta neodgojenosti i neodgovornosti!’

Podijeli :

MarkoxMetlas xMNxPress via Guliver Image

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz od 0:5 protiv Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, na stadionu Marakani u Beogradu.

Strijelci za Engleze bili su Noni Madueke, Harry Kane, Marc Guehi, Ezri Konsa i Marcus Rashford. Domaćini su susret završili s igračem manje nakon što je Nikola Milenković u 72. minuti dobio izravni crveni karton.

Bivši reprezentativac Srbije i danas nogometni analitičar Rade Bogdanović, nije štedio riječi ni kritike na račun Srbije.

“Sastav momčadi i taktika bili su na jako niskoj razini, to nije reprezentativni nivo. Takvim pristupom izbornik sigurno ne može biti zadovoljan, bez obzira na bogatu trenersku karijeru u Japanu i Kini. Rezultat nije iznenađenje. Englezi su odlična momčad, s ozbiljnim izbornikom. Njemačka disciplina, potpuno drugačiji pristup od onog koji je imao nesretni Gareth Southgate na Europskom prvenstvu. A pritom im je nedostajalo tri, četiri igrača koji zajedno vrijede pravo bogatstvo”, izjavio je Bogdanović.

Dodao je kako način na koji je Srbija izgubila navijače baca u svojevrsnu depresiju.

“Izbornik nije stvorio sustav igre, niti je odabrao grupu igrača na koju će se konstantno oslanjati. Ima tu i raznih utjecaja sa strane, ljudi iz Španjolske ili Marbelle koji guraju svoje igrače… Ali sad da ih ne prozivam, da im ne ulazim u džep.”

Kaže da ga je najviše zabrinula izjava izbornika nakon debakla protiv Engleske.

“Njegove izjave nitko ne može citirati, ni mnogo inteligentniji ljudi od mene. Svaliti krivicu na igrače, reći im da su spori, tromi, bez minutaže… To gledam kao vrstu neodgojenosti i neodgovornosti izbornika koji predstavlja jednu državu”, zaključio je Bogdanović.