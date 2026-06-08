Bivši izbornik BiH za SK o afričkoj reprezentaciji: ‘Oni žive za nogomet, ali nemaju nikakvu disciplinu’

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U osmoj epizodi Mundijal Specijala kojeg vodi Denis Draganović na red je došla skupina F u kojoj igraju Nizozemska, Švedska, Japan i Tunis. Tako je jedan od gostiju našeg Denisa bio i bivši izbornik Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević koji je u Tunisu bio trener tamošnjeg velikana Etoilea.

“To je nogometna nacija, jedna istinska nogometna nacija. Zaljubljenici su u nogomet, ali nikada nisu otišli daleko koliko bi mogli i htjeli. Oni su proeuropska nacija, ali igraju na kontinentu koji ne odgovara njihovoj filozofiji i njihovom nogometu”, započeo je Baždarević, izbornik BiH od 2014. do 2017. godine, a onda je govorio i o njihovoj disciplini:

“Njihova disciplina je nikakva. Tu imaju najveće probleme. Nogomet nikada nije bio shvaćen kao profesionalni sport. To je sve, u moje vrijeme, bilo poluamaterski. Igrači to nisu shvaćali na pravi profesionalni način sve do 2015. godine. Uvijek im je nedostajalo discipline, igrači su mi kasnili po pola sata na trening, otkazivali su zbog vjenčanja treninge i slično.

Mislim da i danas reprezentaciji nedostaje disciplina, stabilnost i pobjednički mentalitet. Stalno su tu blizu, ali nikako da naprave iskorak. To je najveći problem koji ljudi u nogometu trebaju riješiti jer ova nacija može postati jedna od najboljih na afričkom kontinentu”, zaključio je iskusni bosanskohercegovački trener.

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