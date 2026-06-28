Bivši hajdukovac za SK: Smiješno je da smo opet primili takav gol – što oni rade?

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AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Utakmica protiv Gane nosila je sa sobom ogroman ulog. Poraz nas je mogao lansirati doma i aktivirati puno nezgodnih pitanja, možda i tektonskih promjena. Ispalo je, međutim, sjajno. Vatreni su prošli Ganu, još jednom pokazali svoj karakter kada je najteže.

Za komentar te utakmice i izgled protiv Portugala okrenuli smo broj Darka Dražića (63), bivšeg igrača Hajduka i člana one nezaboravne, originalne selekcije Hrvatske koja je ’90. na Maksimiru, u predvečerje raspada Jugoslavije i okrutnog, nametnutog rata, ugostila i pobijedila SAD 2:1.

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“Igrali smo pametno, strpljivo, kontrolirano, bez nekog velikog rizika. Individualna kvaliteta naših igrača došla je do izražaja. Bili smo, međutim, i aktivni prema naprijed kako se odvijala utakmica, uputili smo nekoliko udaraca iz daljine, pogodili vratnicu (Vlašić), jednom i zabili. U nastavku je bilo za očekivati da će Gana krenuti prema naprijed, po izjednačenje. Nisu nam nešto posebno zaprijetili, Livaković je, mislim, jednu loptu obranio u 47. minuti, jednom smo blokirali. Ali, smiješno mi je da smo opet primili gol iz prekida. Ponovila se Engleska, ali i protiv Paname smo loše stajali kod prekida.”

Evo što Dražić konkretno zamjera našoj obrani:

“Ubačena lopta ide u naših 16, na drugu vratnicu. Naših igrača je puno u kaznenom prostoru i što oni rade? Gledaju, promatraju… Šutalo, Stanišić, Sučić i ne znam tko je još bio tamo. Možda je i Livaković trebao odlučnije izaći na tu loptu, ovako je mislio da će obrana to riješiti. Pa što i da si primio gol, ideš dalje. Gledajte argentinskog golmana u tim situacijama, on odnese loptu, svoje, njihove, sve… Moramo taj segment popraviti u nokaut-fazi, više nema popravnog. To nam je baš boljka na ovom prvenstvu, previše smo golova primili iz prekida.”

Međutim, naš nekadašnji reprezentativac smatra da je ipak protiv Gane bilo puno više dobrih, pozitivnih stvari:

“Nedavno su me zvali s iranske televizije, pitali za izglede Hrvatske i našu skupinu. Rekao sam im ono što svi znamo, da nam je u tijeku smjena generacija, da imamo dosta starijih igrača i igrača koji su bili ozlijeđeni većim dijelom sezone. I u prva dva susreta se to itekako osjetilo na našoj igri. Međutim, protiv Gane se sve to promijenilo, naši najstariji igrači bili su najbolji, posebno Luka. Modrić je odigrao fenomenalno, da čovjek u 98. minuti sprinta, uklizava, blokira… ma čudo jedno. Pa Perišić, odigrao je sjajno prvo na beku, potom na krilu, cijelu utakmicu. Pa ovi mlađi igrači, ponajprije Baturina, Sučić, Vlašić… koji se sjajno nadopunjavao sa Sučićem. Taktički je odigrao savršeno, na kraju zabio i taj gol za pobjedu. Svi su dali svoj doprinos.”

U Philadelphiji su naši igrači konačno pokazali da se mogu pouzdati u svoje udarce, nešto što naša reprezentacija, nažalost, ne koristi često?

“Kada Hrvatska igra svoju igru, kada ima posjed, kroz pas i trokute na boku stvara prostore i za udarce s 18, 20 i više metara, onda je to to. Mi smo ih natjerali da stoje daleko od naših igrača, a znamo da i Vlašić, Sučić i Baturina imaju jake i precizne udarce i trebaju ih više koristiti. Uvijek se sjetim pokojnog barbe Solde koji je stalno ponavljao: ‘Ako ne pucaš, nećeš ni zabiti gol.’ Što ima veze ako koji put lopta ode visoko preko gola… Gana nije suparnik koji ti može nauditi kroz igru, ali oduzeli smo im našom agresivnošću i stilom prostor za manevar te uz našu individualnu klasu došli do cilja, a to je pobjeda i prolaz u nokaut-fazu, što je bio prvi cilj.”

Poslije utakmice izbornik Dalić posuo se pepelom kazavši da je i sam „bucao“ u prve dvije utakmice SP-a?

“Bucanje ili nebučanje, ne znam zašto je bucao ako je stavio jednog ekstratalentiranog Vuškovića u prvih 11 u obranu s trojicom. Pa momak igra Bundesligu sjajno, svi ga hvale, žele, cijena mu je, ne znam, 50, 60 i više milijuna eura. Što ima veze što ima 19 godina, imaju i drugi mlade igrače. Ako je dobar i kvalitetan, zašto ne bi igrao? Ako može igrati stopera u paru s još dvojicom, zašto ne bi mogao i u četvorci, s još jednim suigračem na stoperskoj poziciji? U redu, dogodila se ta utakmica s Engleskom, ali da nismo izgubili, vjerojatno bi igrao i sve ostale utakmice. Ne treba ga zato eliminirati. Sjetimo se Gvardiola, ista stvar, izbornik mu je dao šansu kao jako mladom igraču i on je svojom kvalitetom to potvrdio.”

Slijedi nokaut-faza, tamo gdje je Hrvatska u Rusiji i Kataru pokazala svoju snagu, karakter i mentalitet. Može li se to ponoviti i sada, protiv Portugala?

“Sada tek kreće sve za nas. Prvi cilj je ispunjen, prošli smo skupinu. Bilo bi loše da nismo, makar treba reći da je ova naša skupina bila jako zahtjevna. Svi igraju nogomet, to više nije puka fraza, eto i ta Panama, pa ova čvrsta, nezgodna Gana koja ima igrača Manchester Cityja od 100 milijuna eura (Semenyo)… Što se Portugala tiče, tu po meni izbornik mora naći mjesto za naše najbolje igrače, i Gvardiola i Kramarića. Čeka nas iznimno moćan protivnik koji ima možda i najjaču veznu liniju na svijetu, koji posjedom osvaja prostor i koji ti može sakriti loptu dugo. Oni se mogu mjeriti sa Španjolcima po tom pitanju i treba im adekvatno odgovoriti. Realno, bit će teško proći Portugalce, ali svakako moramo vjerovati. Treba nam i faktor sreće, da odigramo najbolju utakmicu, a da oni imaju lošiji dan.”

Po Dražiću su šanse ovakve:

“Recimo 60-40% za Portugal. Ali u nokaut-fazi do izražaja dolazi taj naš mentalitet koji nas je nosio na zadnja dva prvenstva. Jučer protiv Gane bili smo u dobroj mjeri ona stara Hrvatska koja nudi optimizam.”

Za kraj nam je Darko želio podvući još jednu činjenicu koja ga je istinski razočarala.

“Krivo mi je što sve reprezentacije na ovom SP-u nemaju isti tretman, konkretno Iran. Ono što su im suci napravili protiv Egipta je neviđeno. Poništen im je čisti, regularan gol. Ne samo da im je uskraćena pobjeda i prolaz u drugu fazu natjecanja, nego im je ukraden san. Pa nisu oni neka bezvezna zemlja, to je nacija od 80 milijuna ljudi koja živi za nogomet. Znam to dobro jer sam tamo proveo dosta vremena. I još me više smeta što nitko od 47 ostalih izbornika na ovom prvenstvu nije stao u obranu iranskog kolege. Žao mi je jako zbog toga jer su Iranci zaslužili ići dalje. Zato ovako želim našoj Hrvatskoj da ode što dalje, ali i Bosni i Hercegovini”, zaključio je Dražić.