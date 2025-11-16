Bivši dinamovac nakon slavlja u Ljubljani: ‘Neka drugi budu u strahu i brinu o nama’

Reprezentacija Kosova je u subotu slavila 2:0 na gostovanju kod Slovenije.
Kosovo je tako osiguralo dodatne kvalifikacije, ali imaju priliku preuzeti vrh skupine u zadnjem kolu, kada dočekuju Švicarsku. Teško je to očekivati, ali za to im treba pobjeda sa šest golova razlike, s obzirom na to da Švicarci imaju gol-razliku +12, dok su Kosovari na +1.
Nakon velikog slavlja u Ljubljani, suigračima se obratio Amir Rrahmani, kapetan reprezentacije i bivši igrač Dinama:
“Ovo je povijesna pobjeda i svi imate zasluge za nju, čak i oni koji nisu igrali. Sada nam slijedi priprema za ožujak”, rekao je igrač Napolija koji je nastavio:
“Idemo se spremati za ožujak, sanjati o Svjetskom prvenstvu! Neka drugi budu u strahu i brinu o nama, vjerujem da možemo otići na Mundijal”, zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!