Bivši češki izbornik: Kad Hrvatskoj netko zabije, izgledaju kao momčad koja je sposobna izgubiti 3:0

xxVladoxKosx via Guliver

Sve smo bliži utakmici u Pragu...

Utakmicu je za češku nacionalnu televiziju najavio bivši izbornik njihove reprezentacije Petr Rada.

“U prvoj utakmici presudila su dva brza gola Hrvatske. Bit će drugačije za nas doma. Pobijedit ćemo. No treba biti realan i računati da ćemo završiti na drugom mjestu. Bila bi to ipak nagrada za nas i dobro za samopouzdanje. Hrvatska je jaka kad sve ide na njihovu stranu. Prošli su nam put zabili pet golova. Ali, kad njima netko zabije, izgledaju kao momčad koja je sposobna izgubiti 3:0”, rekao je.

“U današnjem nogometu 30 godina je ništa. Pogledajte hrvatske reprezentativce. Imaju igrače s 35, 37 i 40 godina. I izbornik još uvijek vjeruje u njih”, zaključio je 67-godišnji Petr Rada.