Bilić za Daily Mail: Vaša najveća prepreka nisu Hrvatska – nego pritisak

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xNigelxKeenex via Guliver Image

Nakon što je Hrvatska u polufinalu SP-a 2018. srušila Englesku, hrvatski reprezentativci u hodnicima moskovskog Lužnjikija pjevali su: "Football's not coming home". Bila je to reakcija na atmosferu koju su mnogi u Hrvatskoj doživjeli kao podcjenjivanje od strane engleskih medija i javnosti.

O novom sudaru starih ‘prijatelja’ za Daily Mail govorio je Slaven Bilić.

“To je definitivno bila priča 2018. godine i nije pomogla Engleskoj. Razgovarao sam s nekim igračima i dodatno ih je motivirala. U Hrvatskoj se stvorio dojam da nas Englezi ne poštuju dovoljno”, rekao je bivši hrvatski izbornik.

Ipak, naglašava kako problem nisu bili igrači.

“Nisu to govorili igrači, nego mediji i dio navijača. Hrvatski mediji svakodnevno prenose što se piše u Engleskoj, dok obrnuto nije slučaj.”

Bilić se prisjetio i pobjede Hrvatske 3:2 na Wembleyju 2007., nakon koje je Engleska ostala bez Eura.

“Lagao bih kad bih rekao da mi je žao zbog tog rezultata. Ali ostalo mi je u sjećanju kako su se engleski igrači ponašali nakon poraza. Beckham, Gerrard, Lampard… Izgubili su kao gospoda.”

Govoreći o današnjoj Engleskoj, smatra da je Premier liga postala previše pragmatična, dok za Thomasa Tuchela kaže da je hrabar trener, ali da ostaje pitanje hoće li njegov pristup uspjeti u reprezentativnom nogometu. Posebne pohvale uputio je Luki Modriću.

“On je maestro. Ima sposobnost diktirati tempo utakmice, a takvih je igrača vrlo malo.”

Uoči dvoboja Hrvatske i Engleske Bilić ističe da će psihološki faktor ponovno biti važan.

“Ako Hrvatska zabije prva, Engleska bi mogla postati nervozna.”

Za kraj je izdvojio ono što smatra najvećim problemom engleske reprezentacije.

“Pritisak je uvijek na Engleskoj. Imate najjaču ligu i vrhunske igrače, zato ste favoriti na svakom turniru. Ali upravo taj teret očekivanja često vam ne pomaže.”