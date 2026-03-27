BiH u transu: ‘Tko god dođe, pojest ćemo ga! Zenica će gorjeti’

Iako mu je tek 18 godina, Kerim Alajbegović zabio je ključan penal za prolaz Bosne i Hercegovine u finale baraža za Svjetsko prvenstvo.
Prošlog rujna tek je debitirao za reprezentaciju BiH, a u Cardiffu je postao njezin junak. Kerim Alajbegović (18), krilni napadač Red Bull Salzburga pretvorio je presudni udarac s bijele točke u petoj seriji za ulazak u finale baraža s Italijom u Zenici.
Slaveći trijumf sa suigračima, Alajbegović je ostao bez glasa.
“Glas mi je otišao. Ponosan sam na ekipu. Kada sam uzeo posljednji penal, znao sam da ću ga dati. Nije bilo treme. Znao sam da ću pogoditi. Sada igramo kući. Italija će se plašiti. Nemam riječi“, rekao je Alajbegović.
Tarik Muharemović je prepun samopouzdanja poslao jasnu poruku Italiji:
“Jedva stojim, ali hvala Bogu pobijedili smo. Ovo je tek početak. Izdržat ćemo sve, izdržali smo penale. Tko god dođe, pojest ćemo ga. Zenica će gorjeti.”
Odlučujući meč za drugi plasman na Svjetsko prvenstvo Bosna i Hercegovina igra u utorak u Zenici protiv Italije koju s klupe vodi izbornik Gennaro Gattuso.
