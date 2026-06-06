BiH remizirala s hrvatskim protivnikom na Svjetskom prvenstvu

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(AP Photo/Jeff Roberson) via Guliver Image

Bosna i Hercegovina je u subotu navečer odigrala svoju posljednju pripremu za svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu. Zmajevi su u St. Louisu igrali protiv Paname koja će na ovom Mundijalu snage odmjeriti s Hrvatskom u skupini L. Izjednačena utakmica BiH i Paname na kraju je završila rezultatom 1:1.

Povela je Bosna i Hercegovina u 23. minuti preko Nikole Katića. Bivšem stoperu Hajduka asistirao je talentirani desni bek Benfice Amar Dedić. Zmajevi su prednost čuvali sve do kraja prvog poluvremena kada je Jiovany Ramos zabio za izjednačenje Paname.

Do kraja susreta nije bilo golova pa je BiH drugu utakmicu u nizu na pripremama ostala bez pobjede. Osim remija s Panamom, neodlučen rezultat bio je i utakmici sa Sjevernom Makedonijom.

Bosna i Hercegovina će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini B sa Švicarskom, Kanadom i Katarom. Panama će u skupini L, osim s Hrvatskom, snage odmjeriti s Engleskom i Ganom.