BiH igra odlučujuću utakmicu za odlazak na SP, evo gdje gledati

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras igraju odlučujuću utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

BiH igra protiv Austrije, koja ima dva boda uoči posljednjeg susreta grupne faze. Računica je jasna, samo pobjeda vodi BiH na SP 2026, dok Austrijancima odgovora i neriješen ishod.

Utakmica počinje u 20.45 sati, a glavni sudac bit će Portugalac João Pinheiro.

Ovo će biti sedmi dvoboj Austrije i BiH. Austrijanci su slavili dva puta, BiH jednom, a tri susreta završena su bez pobjednika. U posljednjem okršaju ove dvije reprezentacije Austrija je u rujnu slavila u Zenici 2:1.

Kolo prije kraja kvalifikacija Austrija je vodeća u grupi sa 18 bodova, dok BiH ima dva boda manje.

Kasno sinoć u Nogometni savez Bosne i Hercegovine stigla je službena potvrda da Emir Karić ima pravo nastupa za reprezentaciju BiH.

Fifin Komitet za status igrača odobrio je zahtjev Karića i NS BiH za promjenu sportskog državljanstva, čime je ovaj nogometaš stekao uvjete da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Karić će već večeras biti na raspolaganju izborniku Sergeju Barbarezu za utakmicu protiv Austrije.

Susret Austrije i Bosne i Hercegovine pratite na kanalu Nova Sport uz komentar našeg Željka Vele.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.