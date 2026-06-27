Bielsa izgubio živce i pred kamerama vikao na novinarku nakon ispadanja Urugvaja

Izbornik Urugvaja Marcelo Bielsa prihvatio je odgovornost za ispadanje sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Španjolske 1:0 u skupini H, rekavši da nije uspio pretvoriti talentiranu momčad u momčad sposobnu izbjeći razočaranje.

Bielsa je rekao da je urugvajska kampanja potkopana naivnim obrambenim pogreškama i lošom napadačkom učinkovitošću, pri čemu momčad nije uspjela pretvoriti dovoljno prilika.

Na pitanje što je ostavio urugvajskom nogometu nakon 39 mjeseci na čelu, Argentinac Bielsa je rekao “ništa”, dodajući da se doprinos trenera ne računa bez rezultata.

“Vratar Fernando Muslera sam je odlučio izaći na poluvremenu, a zamijenio sam Federica Valverdea kako bi dodao snagu u napadu, dok su sve moje zamjene bile usmjerene na poboljšanje urugvajske kreativnosti. Španjolska prirodnije nametnula svoj stil, dok je Urugvaj morao uložiti ogromne napore kako bi utakmica bila ujednačena. Ne, nisu stav ili fizička spremnost bili problem. Odgovornost je moja”.

Prije nego što je izašao na službenu konferenciju, Bielsa je imao i jedan manji incident pred kamerama kada je vikao na novinarku da požuri dok su čekali uključenje u TV prijenos.

“Dajte više već jednom!”, povikao je na nju pa rekao samo ono što je ponovio i kasnije – Urugvaju nije ostavio ništa.