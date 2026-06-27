Bh. legenda: ‘Nije to više onaj Modrić, kako ne osjeti kad se mora oprostiti?’

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Predstave kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića na Svjetskom prvenstvu potaknule su brojne rasprave u javnosti nakon skromnijih izvedbi u porazu od Engleske i minimalnoj pobjedi protiv Paname.

Uoči odlučujuće utakmice skupine s Ganom, kritike na račun forme i pada koncentracije iskusnog veznjaka uputio je i legendarni nogometaš Veleža Džemal Hadžiabdić.

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Gostujući u podcastu portala Bljesak.info, proslavljeni bivši nogometaš Veleža ponudio je vrlo otvoren osvrt na trenutačne Modrićeve igre na turniru.

“Vidjeli smo utakmicu protiv Engleske, Modrić napravi penal… Nije to više onaj Modrić, koncentracija pada, godine čine svoje. Legenda je, najbolji igrač Hrvatske i ne može mu nitko prići. Kako igrač sam ne osjeti kad se mora oprostiti?”

Džemal Hadžiabdić, koji je iznio ove teške riječi, jedno je od najprepoznatljivijih imena u povijesti mostarskog Veleža te član njegove slavne generacije iz 1970-ih godina, za koju je odigrao preko 400 utakmica. Nakon uspješnih godina u Mostaru, ovaj bivši jugoslavenski reprezentativac ostvario je zapaženu karijeru u engleskom prvoligašu Swansea Cityju, dok je kao trener najveći dio svog opusa izgradio na Bliskom istoku, vodeći među ostalim i nacionalnu selekciju Katara.