Besek iskreno: ‘Mislim da je jedan igrač pomalo zapostavljen u reprezentaciji’

Hrvatski trener Dražen Besek osvrnuo se na pobjedu Hrvatske protiv Gane, istaknuvši kako su Vatreni odigrali jednu od taktički najzrelijih utakmica na turniru.
Hrvatska nogometna reprezentacija prošla je u šesnaestinu finala SP-a nakon pobjede nad Ganom 2:1 i kao drugoplasirana momčad skupine L idu dalje. Idući protivnik im je Portugal, ta se utakmica igra 3. srpnja u 1 sat ujutro u Torontu.
“Nije zahvalno birati protivnika na ovakvom turniru. Ako želiš otići daleko, moraš biti spreman na svaki izazov i svaku reprezentaciju. Prvo više nema lakog protivnika, Portugal poznajemo, europska ekipa koja ima vrhunske igraće u najjačim klubovima svijeta, takvi protivnici nas mobiliziraju i možemo ih odvesti u neizvjesnost, a s druge strane Kolumbija močna, prgava ekipa dobro vođena i mislim da bi nam manje odgovarala zbog temperamenta i improvizacije”, govori Besek za Net.hr.
Iako smatra da nije lako složiti idealnu početnu postavu, izdvojio je jedno ime za koje vjeruje da zaslužuje veću ulogu.
“Po meni je Kramarić pomalo zapostavljen u ovoj reprezentaciji. Međutim, kada gledamo momčad u cjelini, nije presudno tko igra, nego da ekipa ostvaruje rezultat. To je na kraju jedino što se pamti”, zaključio je Besek.
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