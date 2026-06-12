Bellingham uoči Hrvatske otkrio veliki problem Engleske s prijašnjih velikih natjecanja

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Jude Bellingham smatra da je engleska reprezentacija tijekom prošlog Europskog prvenstva imala problema s povezanošću unutar momčadi te da izvedbe na terenu nisu bile na očekivanoj razini.

Iako ima tek 22 godine, Bellingham je već među ključnim igračima Engleske i Real Madrida, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih nogometaša svoje generacije.

Unatoč uspjesima koje ostvaruje na klupskoj i reprezentativnoj razini, priznao je da mu nastupi za Englesku ponekad predstavljaju izazov, bez obzira na dobre rezultate koje je reprezentacija ostvarila na posljednjim velikim natjecanjima.

Gostujući u emisiji England’s Lions’ Den, Bellingham je otkrio da je tijekom posljednjeg Eura bilo određenih propusta izvan samog nogometnog terena.

“Ne osjećam da se grupa povezala onako dobro kao što je mogla iz više razloga. Očekivanje je bilo dio toga: dobro smo igrali 2018. i dobro smo igrali u Katru, a kada je došlo do tog turnira, smatrali smo se jednom od dvije ili tri momčadi koje bi ga trebale osvojiti.

Nismo igrali posebno dobro, pa čak i kada smo pobjeđivali, nismo imali osjećaj da smo sretni koliko bismo trebali biti. Mora postojati taj element neumoljivosti i želje za pobjedom, ali priroda nogometa je da pobjede brzo nestaju i trebali bismo se još malo držati tog trenutka”, rekao je Bellingham, prenosi AS.

Dodao je i kako ga nisu zadovoljile ni neke ranije izvedbe engleske reprezentacije na velikim natjecanjima.

“Nismo igrali dobro. Sjećam se da sam kao dijete gledao svjetska prvenstva i Europska prvenstva gdje smo ispadali protiv momčadi kojima nismo trebali izlaziti i sjećam se da sam pomislio: “Vau, upravo ću biti dio jednog od tih trenutaka”. To je potreslo cijeli engleski nogomet”, dodao je.

Bellingham vjeruje da Engleska sada ima priliku napraviti iskorak i potvrditi svoj potencijal osvajanjem naslova svjetskog prvaka.

“Uvijek morate biti spremni. Svi se moraju osjećati voljeno i kao veliki dio momčadi. Druga stvar je jednostavno uživati u tome”, zaključio je.