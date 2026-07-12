Bellingham ‘spustio’ Tuchelu na njegove kritike: ‘A možda to znači da on ne zna…’

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AP Photo/Ricardo Mazalan via Guliver

Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku 2:1 nakon produžetka.

Norveška je povela golom Andreasa Schjederupa (36), a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham (45+2, 93).

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Engleski izbornik Thomas Tuchel kritizirao je svoje igrače:

“Sami smo sebi jako, jako otežali život danas. Rezultat je fantastičan, plasirali smo se u polufinale, ali nisam zadovoljan igrom. Imali smo sreće, no moramo igrati bolje. Bit ćemo bolji, trebamo biti bolji, ali nisam zadovoljan”, rekao je Tuchel.

Odgovorio mu je dvostruki strijelac Bellingham nakon što su ga novinari izravno pitali za komentar Tuchelove izjave:

“Možda. A možda to znači da on ne zna kako je igrati u ovakvim uvjetima protiv Erlinga Haalanda, Martina Odegaarda, Antonija Nuse i Alexandera Sorlotha”, rekao je Bellingham pa dodao:

“Bila je to rovovska bitka, igrači su dali sve od sebe u iznimno zahtjevnim uvjetima. Karakter i upornost su nas odveli dalje. Jako sam ponosan na momčad, ovo je pobjeda za sve.”