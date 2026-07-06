Bellingham poručio Englezima: ‘Uzmite još jednu žesticu i recite šefovima da ne dolazite na posao’

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AP Photo/Ricardo Mazalan via Guliver

Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon slavlja 3:2 u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika, na gostujućem stadionu Azteca.

Jude Bellingham je utišao uzavrelu atmosferu koju su napravili meksički navijači krajem prvog dijela. Zabijao je u 36. i 38. minuti za 2:0 Engleske, ali se domaćin vratio krajem prvog dijela kada je Julian Quinones smanjio na 1:2 u 42. minuti.

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Opasan trenutak po Englesku dogodio se u 54. minuti kada je crveni karton zaradio Quansah, ali je Engleska unatoč tome povećala prednost u 60. minuti kada je Harry Kane realizirao jedanaesterac za 3:1. Novi povratak Meksiko je učinio u 69., tada je Raul Jimenez pogodio s bijele točke za 2:3, ali do trećeg gola domaćin ipak nije uspio doći.

Jude Bellingham odigrao je utakmicu karijere u dresu Engleske i nakon velike pobjede protiv Meksika nije skrivao emocije.

“Znam kolika je odgovornost na meni, kao i na svim ostalim igračima. Svatko ima svoju ulogu na terenu, ali ja znam što mogu donijeti ovoj momčadi”, poručio je Bellingham kojem je ova utakmica dala dodatno samopouzdanje:

“Potpuno sam uvjeren u ovu momčad i nadam se da će nam ovakva pobjeda dati dodatno samopouzdanje. Imamo vrhunske igrače i ne bismo se trebali bojati nikoga.”

Kaže da prečesto sumnjaju dugo u sebe.

“Ne bismo trebali čekati 40, 50 ili 60 minuta da shvatimo koliko smo dobra momčad. Nadam se da će ova pobjeda usaditi vjeru cijeloj svlačionici jer to zaslužujemo.”

Bellingham je bio posebno sretan zbog navijača.

“Biti dio reprezentacije koja ljudima može pružiti ovakve trenutke znači mi više od gotovo svega što sam ostvario u karijeri i životu.”

A zatim je uslijedio poziv koji je oduševio Engleze:

“Djeco, nemojte ići u školu. Roditelji, nemojte ići na posao. Uživajte u ovom danu. Budite s prijateljima, ponovno otiđite u pub ako možete. Uživajte jer ovakve večeri ne dolaze često. Uzmite još jednu žesticu i recite šefovima da sutra ne dolazite na posao”, poručio je Bellingham.