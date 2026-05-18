‘Beljo je zabio 31 gol u SHNL-u, a na pretpozivu je. Žao mi ga je, pitam se kakva se poruka šalje domaćoj ligi’

Stanusic via Guliver Image

Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo.

Na listi se nalazi 26 imena, ali čovjek koji je briljirao ove sezone – Dion Drena Beljo, ipak je na pretpozivu. Nekadašnji igrač Dinama i Hajduka, Srđan Mladinić, za SN je prokomentirao popis:

“Vidio sam listu igrača i moram reći da je sve očekivano. Nije tu realno niti bilo nekog prostora za iznenađenja jer svi igrači s popisa za svoje klubove igraju standardno i dobro.”

Iz domaće lige su tu Livaković i Fruk, ali Stojković i Beljo, zasada, nisu.

“Odmah ću reći da sam ja veliki Dalićev navijač i izrazito ga poštujem, kao i njegov odabir. Stojković i Beljo su bili jako blizu, a kad su njih dvojica u pitanju, puno nezadovoljniji može biti Stojković. Njegovo vrijeme će doći i on će kad-tad dobiti poziv, u to sam siguran. On je sljedeći koji dolazi. Beljo? Njega mi je žao. Čovjek je zabio u SHNL-u 31 gol, a na pretpozivu je. Tu mi je upitno kakva je poruka poslana domaćoj ligi, a ne smijemo zaboraviti da su svi igrači osim Matanovića i Stanišića u njoj potekli. Beljo nije radni napadač poput Matanovića ili Budimira, ali mislim da se ovaj njegov procvat ipak mogao nekako honorirati. On je igrač šesnaesterca, a u reprezentaciji bi mu imao tko dostaviti loptu. A Stojkovićevo vrijeme tek treba doći.

Ponavljam, Dalića neizmjerno cijenim i poštujem i veliki sam njegov “fan”. To je njegova odluka, ali samo se pitam kakvu poruku šalješ igraču koji da 31 gol i nije u reprezentaciji. Vjerojatno se pita što još trebam napraviti… Recimo, Fruk je tu, a ja vas pitam je li imao bolju sezonu od Stojkovića. Modrić, Kovačić i Gvardiol su kategorija iznad i svijet za sebe i njih neću niti komentirati. Popis je sasvim korektan, samo se pitam kakva se poruka šalje domaćoj ligi.”

Upitan je bi li on što promijenio na tom popisu.

“Teško je to odgovoriti, ja mogu reći samo svoje mišljenje. U veznom redu i obrani stvarno nije bilo nekog manevarskog prostora jer svi igrači igraju u kontinuitetu i na vrhunskoj razini. Tu mi ništa nije sporno. Jedino, moglo se možda malo drugačije izvesti ovo s igračima iz naše lige. Možda se tu moglo nešto napraviti”, zaključio je.