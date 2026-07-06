Belgijski nogometni savez upozorio SAD: ‘Ako Balogun bude u zapisniku…’

Podijeli :

xJOERANxSTEINSIEKx via Guliver Image

Ovo postaje više od igre. Uoči utakmice osmine finala između reprezentacija SAD-a i Belgije sve se pretvorilo u klasičnu psihološku igru i svojevrsni pravni triler.

Nakon što je FIFA odbila žalbu Kraljevskog belgijskog nogometnog saveza (RBFA) u vezi s ukidanjem crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, Belgijanci su službeno obavijestili Nogometni savez Sjedinjenih Američkih Država (USSF) da će osporiti pravo nastupa Baloguna nakon utakmice, ako se nađe u sastavu.

“Kraljevski belgijski nogometni savez obavijestio je Nogometni savez Sjedinjenih Američkih Država da osporava pravo nastupa ovog igrača ako se njegovo ime nađe u zapisniku utakmice. Time ostaju otvoreni svi daljnji koraci”, stoji u priopćenju Belgijskog nogometnog saveza.

Rečenica da će osporiti njegovo pravo nastupa “ako se nađe u zapisniku utakmice” zapravo predstavlja pravni mehanizam kojim Belgijanci osporavaju FIFA-inu odluku. Time poručuju da ne priznaju odluku FIFA-inog Disciplinskog odbora o ukidanju suspenzije.

Prema njihovom tumačenju, crveni karton automatski povlači suspenziju prema pravilima igre, a odluka da se ona ukine izvanrednom odlukom pravno je ništavna. Zbog toga najavljuju žalbu odmah nakon susreta, uz zahtjev da im se utakmica registrira službenim rezultatom 3:0, bez obzira na ishod na terenu.

U nogometu je dosad vrijedilo strogo pravilo da se crveni karton može poništiti samo u slučaju pogreške identiteta, odnosno ako je sudac isključio pogrešnog igrača. Ako je Balogun isključen protiv Bosne i Hercegovine, a FIFA je popustila pod pritiskom Bijele kuće i američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi najveća zvijezda domaće reprezentacije mogla nastupiti u osmini finala, to bi predstavljalo opasan presedan.

Belgijanci smatraju da je njihovo negodovanje potpuno opravdano jer takva odluka, po njihovom mišljenju, narušava regularnost natjecanja i interese organizatora te politiku stavlja ispred sportskih pravila.

Ova najava Belgije ujedno predstavlja i svojevrsni odgovor na pritisak. Time odgovornost prebacuju na američku reprezentaciju i njezina izbornika, Argentinca Mauricija Pochettina.

Nema sumnje, psihološki rat se nastavlja. Utakmica između SAD-a i Belgije igra se u Seattleu s početkom u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu (CET).

Pobjednik tog dvoboja u četvrtfinalu igrat će protiv boljeg iz susreta Španjolske i Portugala.