Belgijski nogometni savez: FIFA nam još nije objasnila svoju odluku

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver Image

FIFA je u nedjelju navečer donijela odluku koja je izazvala mnoštvo reakcija u svijetu nogometa. Krovna nogometna organizacija je, nakon molbe Bijele kuće, poništila crveni karton Folarinu Balogunu koji je zaradio u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Tako je napadaču Sjedinjenih Američkih Država dopušteno igrati protiv Belgije u osmini finala Mundijala. Na to je reagirao Belgijski nogometni savez sa svoja dva priopćenja.

“Nakon što je putem medijskih izvješća saznao za FIFA-inu odluku o ukidanju automatske suspenzije igrača Baloguna, RBFA je poslala pismo FIFA-i tražeći primjerak odluke, objašnjenje postupka koji je proveden te iznijela svoje stajalište o primjenjivim pravilima.

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Kao jedini odgovor, FIFA je RBFA-i poslala dopis u kojem navodi da navedenu korespondenciju smatra žalbom, da je imenovan sudac za predmet te da RBFA ima samo nekoliko sati za dovršetak te žalbe. FIFA pritom nije dostavila apsolutno nikakve informacije.

Da bi žalba bila dopuštena, FIFA-ini vlastiti propisi propisuju da obrazložena odluka najprije mora biti dostavljena podnositelju žalbe. Dok je RBFA samo tražila legitimna objašnjenja, FIFA je sama konstruirala žalbeni postupak i odmah osigurala da bude proglašen nedopuštenim.

Sve se to događalo dok je FIFA istodobno odbijala odgovoriti na legitimne zahtjeve RBFA-e.

Nadalje, tijekom sastanka za koordinaciju utakmice FIFA je namjerno uklonila dio prezentacije koji se odnosio na automatsku suspenziju igrača. Ta je tema, međutim, bila sastavni dio svih takvih sastanaka prije svake od prethodne četiri utakmice. RBFA je, usmeno i pisanim putem, zatražila od FIFA-e objašnjenje razloga za tu promjenu, no ponovno nije dobila nikakav odgovor.

Jasno ističemo da do ovog trenutka RBFA još uvijek nije zaprimila nikakvu odluku niti bilo kakvo objašnjenje FIFA-e u vezi s ovim pitanjem. Stoga nema drugog izbora nego osporiti pravo nastupa tog igrača u nadolazećoj utakmici.

Bez obzira na sportski ishod ove utakmice, RBFA duboko žali zbog načina na koji su se događaji odvijali te će se nastaviti boriti u nadolazećim satima, danima i mjesecima u obrani temeljnih načela etike, poštenog natjecanja i interesa nogometa u cjelini.”