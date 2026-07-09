Belgija se uoči susreta sa Španjolskom žali na kvalitetu terena

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AP Photo/Ted S. Warren via Guliver Image

Belgijska nogometna reprezentacija suočava se s novim problemima na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku.

Belgijanci smatraju da su uvjeti za trening uoči četvrtfinala neadekvatni, pa je podnijela novu žalbu FIFA-i, a vlasnici terena bili su zapanjeni.

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Belgijska reprezentacija i dalje ističe neadekvatan tretman Amerikanaca od strane domaćina Svjetskog prvenstva. Nakon pobjede od 4:1 nad Sjedinjenim Američkim Državama, utakmice odigrane u sjeni kontroverze oko ukidanja zabrane američkom napadaču Folarinu Balogunu, Belgijanci su podnijeli novu službenu žalbu.

Belgijski savez tvrdi da trening objekt koji su im organizatori prvobitno dodijelili za utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske nije ispunjavao “ni minimalne standarde potrebne za trening”. FIFA je brzo reagirala i dopustila Belgijancima da treniraju u objektima Los Angeles Galaxyja, kluba iz MLS-a, umjesto na kampusu Sveučilišta Loyola Marymount kako je prvobitno planirano.

Sveučilište, smješteno u kalifornijskoj metropoli, izrazilo je iznenađenje odlukom.

“Naš teren je u izvrsnom stanju i koristili su ga mnogi profesionalni sportski timovi – a njegova upotreba planirana je za ovo ljeto“, rekli su sa sveučilišta za Athletic.

Belgijska reprezentacija jača svoje samopouzdanje iz prošlosti prije četvrtfinalnog okršaja s velikim favoritom Španjolskom. Vratar Thibaut Courtois prisjetio se neočekivane pobjede nad Brazilom prije osam godina (2:1), kada su Belgijanci osigurali svoj prvi nastup u polufinalu u 32 godine.

“Bili su favoriti i možda su imali više individualne kvalitete“, rekao je vratar Real Madrida, povlačeći paralele s nadolazećom utakmicom. „Ali mislim da smo sada sjajna momčad i da se možemo ravnopravno natjecati.“

Courtois je također istaknuo tijesnu pobjedu protiv Senegala u prethodnom kolu, kada je Belgija uspjela preokrenuti zaostatak od 0:2.

„To je pokazalo našu sposobnost da vjerujemo u sebe do kraja, što je velika prednost na Svjetskom prvenstvu. Najvažnije je pobijediti. Lijepo je igrati dobro, ali jedino što se računa je pobjeda“, dodao je.

Španjolska je jedina reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu koja još nije primila gol.