Bebek u VAR sobi i na utakmici četvrtfinala SP-a

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Hrvatski sudac Ivan Bebek dobio je novo veliko povjerenje krovne svjetske nogometne organizacije na Svjetskom prvenstvu.

Bebek je delegiran za utakmicu četvrtfinala između Španjolske i Belgije, koja se u petak od 21 sat po hrvatskom vremenu igra na SoFi stadionu u Inglewoodu.

Bebek dobio još jedan zadatak na SP-u, sudi i utakmicu nokaut faze

Iskusni hrvatski arbitar obnašat će iznimno odgovornu dužnost prvog pomoćnog VAR suca (AVAR 1). Glavni čovjek u video sobi bit će Englez Jarred Gillett, dok je pozicija drugog pomoćnika pripala Amerikancu Joeu Dickersonu. Sudački tim iza ekrana kompletirat će Egipćanin Mahmoud Ashour i Urugvajac Antonio Garcia kao pričuvni VAR operativci.

Pravdu na travnjaku dijelit će poznata engleska trojka predvođena Michaelom Oliverom, kojem će asistirati Stuart Burt i James Mainwaring, dok je uloga četvrtog suca pripala Brazilcu Ramonu Abattiju.