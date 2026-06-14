Bebek prvi hrvatski sudac na SP-u nakon 44 godine

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GEPA pictures Felix Roittner via Guliver

U kvalitetnom i napetom ogledu prvog kola skupine C Svjetskog nogometnog prvenstva, u kojem su Brazil i Maroko remizirali 1-1, jedan od VAR sudaca je bio Hrvat Ivan Bebek.

Pomoćni je VAR sudac bio 48-godišnji Bebek koji je time postao prvi hrvatski sudac na Svjetskom prvenstvu nakon čak 44 godine. Tada je, na Svjetskom prvenstvu 1982. godine u Španjolskoj, Damir Matovinović bio glavni sudac dvoboja Brazila i Novog Zelanda.

Ovaj put Bebek nije bio na samom travnjaku već je bio prvi pomoćni VAR sudac glavnome Nijemcu Bastianu Dankertu, ali će ipak ostati zabilježeno da je upotpunio sudačku ekipu na ogledu Brazilaca i Marokanaca.

Glavni sudac tog susreta prvog kola skupine C bio je Slovenac Slavko Vinčić.