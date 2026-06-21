Bebek dobio novi angažman na Svjetskom prvenstvu, sudit će već petu utakmicu

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Adam Starszynski / PressFocus/NEWSPIX.PL via Guliver Image

Hrvatski nogometni sudac Ivan Bebek nastavlja dobivati angažmane na Svjetskom prvenstvu kao VAR sudac.

Nakon što je postao prvi hrvatski sudac nakon 1982. godine koji se pojavio na Svjetskom prvenstvu, nastavio je s dobrim predstavama koje je FIFA nagradila.

Krovna nogometna organizacija uvrstila ga je na listu sudaca za utakmicu između Jordana i Alžira koja se igra u utorak od pet sati ujutro.

Tamo će Bebek biti glavni VAR sudac, a to će mu biti već peti angažman na ovom prvenstvu. Debitirao je protiv Brazila i Maroka, zatim je bio u VAR sobi na utakmicama Saudijske Arabije i Urugvaja, Uzbekistana i Kolumbije te Švedske i Nizozemske.