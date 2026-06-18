BBC nakon prvog kola SP-a rangirao reprezentacije, evo gdje su smjestili Hrvatsku

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Tim BBC-ja pogledao je utakmice prvog kola Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku pa poredao reprezentacije.

BBC je rangirao reprezentacije od najbolje do najlošije. Hrvatsku su smjestili na 22. mjesto.

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1. Francuska (Skupina I, pobjeda protiv Senegala 3:1).

Dominantnom predstavom u drugom poluvremenu opravdala je status favorita turnira. Pokazala je snagu na svakoj poziciji i zasluženo se smatra glavnim kandidatom za naslov.

2. Engleska (Skupina L, pobjeda protiv Hrvatske 4:2).

Postigla je četiri gola, a mogla je i više. Briljantna napadačka igra predvođena Harryjem Kaneom, no ostaje blaga zabrinutost zbog propusnosti obrane.

3. Argentina (Skupina G, pobjeda protiv Alžira 3:0).

Ima Lionela Messija i momčad nadahnutu njegovom genijalnošću i samom pojavom. To je dovoljno za mjesto među prve tri reprezentacije.

4. Njemačka (Skupina E, pobjeda protiv Curaçaa 7:1).

Momčad koja u prvoj utakmici postigne sedam golova ne može se zanemariti, bez obzira na kvalitetu protivnika.

5. SAD (Skupina D, pobjeda protiv Paragvaja 4:1)

Iznenađenje u prvih pet. Uvjerljivom je igrom pomeo Paragvaj, a na svojoj strani ima i podršku domaće publike.

6. Norveška (Skupina I, pobjeda protiv Iraka 4:1)

Momčad je izgrađena oko Erlinga Haalanda i sve je podređeno iskorištavanju njegovih vrlina.

7. Kolumbija (Skupina K, pobjeda protiv Uzbekistana 3:1)

Moćna je, brza i ima zvjezdanu kvalitetu Luisa Diaza. Kolumbija će mnogim reprezentacijama stvoriti probleme.

8. Maroko (Skupina C, remi s Brazilom 1:1)

U prvih 20 minuta izgledalo je da će pregaziti Brazil, no u drugom se poluvremenu zadovoljio remijem. Ima još rezervi.

9. Brazil (Skupina C, remi s Marokom 1:1)

Nervozan početak ostavio je dojam da ovo nije Brazil na kakav smo navikli. Ipak, njegova iskusna momčad odbila je izgubiti.

10. Švedska (Skupina F, pobjeda protiv Tunisa 5:1)

Ima dva ponajbolja napadača Premier lige i vezni red koji zna postići gol.

Poredak od 11. mjesta:

11. Australija

12. Španjolska

13. Nizozemska

14. Meksiko

15. Japan

16. Škotska

17. Zelenortski Otoci

18. Belgija

19. Egipat

20. Senegal

21. Portugal

22. HRVATSKA

23. DR Kongo

24. Švicarska

25. Novi Zeland

26. Iran

27. Saudijska Arabija

28. Haiti

29. Južna Koreja

30. Urugvaj

31. Turska

32. Austrija

33. Obala Bjelokosti

34. Gana

35. Alžir

36. Jordan

37. Bosna i Hercegovina

38. Kanada

39. Irak

40. Ekvador

41. Češka

42. Uzbekistan

43. Južna Afrika

44. Katar

45. Paragvaj

46. Tunis

47. Panama

48. Curaçao