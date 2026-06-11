Baturina: Dobro je što smo podcijenjeni, Hrvati vole dokazati suprotno

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Na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva Meksiko je svladao Južnoafričku Republiku rezultatom 2:0. Hrvatska reprezentacija u međuvremenu nastavlja s pripremama i prilagodbom na uvjete uoči svog prvog nastupa na turniru. Izabranici Zlatka Dalića premijeru će imati u srijedu protiv Engleske u Dallasu, s početkom u 22 sata. Danas će se medijima obratiti vratar Dominik Livaković i veznjak Martin Baturina na konferenciji za novinare zakazanoj za 23:15.

Kako reprezentacija dočekuje početak Svjetskog prvenstva i kakvo je raspoloženje u momčadi?

Livaković: “Bio sam na dva SP-a i kad smo se vratili doma, bilo je lijepo. Imam lijepa iskustva, tako i sada. Pripreme su dobro prošle. Atmosfera je super. Ovdje imamo odlične uvjete. Sve je u redu. Sretni smo što smo tu.”

Baturina: “Očekivanja su uvijek velika za Hrvatsku. Mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće. Ponosan sam što sam tu. To je san svakog igrača.”

Što je, po vašem mišljenju, ključ uspjeha Hrvatske koja se posljednjih godina etablirala među nogometnom elitom?

Livaković: “Po prirodi smo jako ponosni kad obučemo ovaj dres i igramo za svoju domovinu. Dobro se slažemo i imamo dobre ljude koji nas vode, počevši od senatora koji vode primjerom.”

Baturina: “Sve je Livi rekao. Naša snaga je što smo često podcijenjeni. Hrvati vole dokazati ljudima suprotno.”

Martine, kako biste opisali svoje iskustvo u Comu i koliko ste tamo napredovali? Također, kakav je vaš pogled na Argentinu kao jednog od favorita turnira?

Baturina: “Moje iskustvo u Comu na početku nije bilo najbajnije, a onda sam to vrijeme u kojem nisam igrao iskoristio da napredujem. Otvorilo mi se u drugoj polusezoni. Napredovao sam fizički i taktički te mislim da sam postao puno bolji igrač. Argentina je ostavila sličnu ekipu kao s prošlog SP-a. Moj prijatelj Nico Paz je tamo i sretan sam zbog njega. Želim im sreću.”

Livaković: “Igrali smo protiv njih na zadnjem i predzadnjem SP-u. Stvarno imaju fenomenalne igrače. Jedna su od najboljih reprezentacija na svijetu.”

Na koji se način prilagođavate visokim temperaturama koje bi mogle obilježiti dio prvenstva?

Livaković: “Vruće je, ali ne radimo ništa posebno po tom pitanju. Pijemo vodu, ha ha. Kako nama, tako i svima. Naviknut ćemo se. I u Hrvatskoj je vruće.”

Baturina: “Kad je vruće, onda ti je vruće, ha ha. Moraš proći preko toga.”

Kako gledate na nova pravila uvedena za Svjetsko prvenstvo i koliko se igrači moraju prilagoditi tim promjenama? Također, Martine, kako komentirate iznose koji se posljednjih mjeseci povezuju s vašim mogućim transferom?

Livaković: “Igrali smo po tim pravilima zadnje dvije utakmice. Pogledaš suca malo, obratiš pažnju i to je to. Nije ništa strašno.”

Baturina: “Ne znam, piše se svugdje. Ne obraćam puno pozornosti. Najbitnije je dobro igrati. S time sve dolazi.”

Pred vama je ogled s Engleskom. Kakva su vam sjećanja na ranije susrete s Harryjem Kaneom i engleskom reprezentacijom?

Livaković: “Igrali smo par puta protiv Kanea. Stvarno fenomenalan napadač. Nije samo igrač koji zabija, već kreira. Analizirat ću sa Subom.”

Baturina: “Igrali smo jednu prijateljsku s njima. Jedno lijepo iskustvo, zabio sam lijep pogodak iz slobodnjaka. Mislim da je Kotarski tad branio čudesa, a Beljo zabio iz penala. Drago mi je da smo ih tada pobijedili.”

Dominik, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je obranu kao najveću snagu reprezentacije. Dijelite li takvo mišljenje? Martine, nakon debija na velikom natjecanju prije dvije godine, sada vas prate veća očekivanja. Kako se nosite s tim?

Livaković: “Imamo stvarno odličnu obranu. Pogotovo što nam se u posljednje vrijeme priključio Vušković. Mladi su, brzi su, ne treba trošiti puno riječi na sve njih. Lijepo ih je imati ispred sebe.”

Baturina: “Euro mi je bilo prvo veliko natjecanje. Zahvalan sam na tim minutama. Bio sam ponosan na sebe. Ne obraćam pažnju na to što se očekuje. Želim se skoncentrirati na sebe i mislim da će onda sve doći na svoje.”

Dominik, pred vama je prilika da postanete hrvatski vratar s najviše nastupa na svjetskim prvenstvima. Koliko vam znači mogućnost ulaska u povijest reprezentacije?

Livaković: “Ponosan sam na prvi nastup, kamoli na sve ostale. Puno je lakše kad imaš sve golmane koji su igrali za Hrvatsku na SP-u tu. Puno pričamo i mogu reći da sam ponosan.”

Martine, osjećate li se spremnim preuzeti važnu ulogu u reprezentaciji na ovom Svjetskom prvenstvu?

Baturina: “Svi igrači su spremni. Vidjet ćemo nakon prve utakmice.”

Dominik, iza vas je zahtjevna sezona obilježena ozljedama i promjenama. Jeste li u nekom trenutku strahovali da bi to moglo utjecati na vaš status u reprezentaciji?

Livaković: “Bilo je turbulentno. Dvije ozljede u Feneru i sve nakon toga. Hvala izborniku što je stao iza mene. Drugi dio sezone bio je sve u redu, dupla kruna s Dinamom i osjećam se odlično. Nadam se da više neće biti problema.”