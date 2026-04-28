Barcelona upozorila Furiju: Ne požurujte Yamala s povratkom

Barcelona je zauzela jasan i oprezan stav u vezi s oporavkom Laminea Yamala pred Svjetsko prvenstvo.

Kako piše tamošnji dnevnik Sport, katalonski klub smatra da se 18-godišnjeg Yamala ne smije požurivati s povratkom na teren, čak i ako to znači propuštanje prvih dviju utakmica Španjolske u grupnoj fazi.

Podsjećamo, Yamal je ozlijedio bedreni mišić (biceps femoris) lijeve noge 22. travnja u pobjedi nad Celtom Vigo. Kao rezultat toga, mlada zvijezda Barcelone će propustiti preostalih šest kola La Lige.

Klupski medicinski stožer izražava zabrinutost oko mogućeg ponovnog ozlijeđivanja ili pogoršanja stanja ako se Yamal vrati prebrzo.

Prema njihovoj procjeni, oporavak od umjerene istegnuće bedrenog mišića traje između četiri i šest tjedana, što bi značilo da bi Yamal mogao biti dostupan tek za treću grupnu utakmicu protiv Urugvaja 27. lipnja.

Osim Urugvaja, Furija se u skupini nalazi još sa Zelenortskim Otocima i Saudijskom Arabijom.